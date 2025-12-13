Украина расформирует интернациональные легионы до конца года, потому что их деятельность не принесла результатов, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, состояние оставшихся в рядах ВСУ иностранцев станет более уязвимым.

Ликвидация Украиной интернациональных легионов говорит о том, что их формирование не оправдало себя. Участие колумбийцев или бразильцев в боевых действиях со стороны ВСУ также было напрасным: они прибывали за большими зарплатами, а теперь тела их погибших не принимают их же страны. Растворить остатки иностранных штурмовиков можно будет среди тех же экс-заключенных. ВСУ это будет даже на руку: лишний человек для мясных штурмов не помешает и будет меньше шума на родине этих наемников. К тому же иностранцы будут под полным контролем: никакой самостоятельности: если что, пуля в затылок и до свидания,— заявил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что все четыре интернациональных легиона в составе Сухопутных войск ВСУ будут расформированы до конца 2025 года. Иностранные бойцы и другие легионеры продолжат службу в составе штурмовых частей.