Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 14:49

На Украине решили ликвидировать интернациональные легионы

BBC: интернациональные легионы ВСУ будут расформированы до конца года

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Все четыре Интернациональных легиона в составе Сухопутных войск ВСУ будут расформированы до конца 2025 года, сообщает украинская служба BBC со ссылкой на план Генштаба. По информации источника, иностранные бойцы и другие легионеры продолжат службу в составе штурмовых частей.

В сообщении сказано, что решение вызвало критику внутри самих легионов. Их представители опасаются, что это приведет к сокращению, а возможно, и полному прекращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию. В командовании ВСУ, однако, заявили, что это естественный этап реформы, и подчеркнули, что роль легионов была особенно важна лишь в первые годы конфликта, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на штурм Купянска до четырех тысяч бывших заключенных и наемников. Согласно информации, подразделения при поддержке тяжелой техники пытаются прорвать российскую оборону на западных окраинах города. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, командование пошло на это из отчаяния.

иностранные наемники
ВСУ
Украина
ликвидации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на Аляске
Сальдо нашел общее в проведении референдума на Украине и красивой вывеске
В Европе предсказали, когда завершится конфликт на Украине
В России избили спортивного тренера «Динамо»
Лютый холод и дубак до –30? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«У нас нет денег»: европейская страна отказалась помогать Украине
Дарья Сагалова рассказала о съемках со Спартаком Мишулиным
Раскрыто число пострадавших при массовом ДТП на трассе под Пензой
В Суздале произошел пожар в аквапарке
Дипломат раскрыл истинное отношение Венесуэлы к союзу с Россией
Состав с пропан-бутаном сошел с рельсов под Оренбургом
Кованые детали в интерьере: что можно сделать самому за выходные
Появились кадры с места столкновения двух поездов под Пензой
Военэксперт ответил, почему ВСУ ликвидируют интернациональные легионы
Аршавин высказался об урезании бюджета в «Зените»
В США восхитились советами Лукашенко по решению украинского кризиса
В РПЦ предупредили о росте числа поддельных рассылок от имени церкви
На Украине решили ликвидировать интернациональные легионы
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
На Западе признали победу Путина на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.