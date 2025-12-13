Все четыре Интернациональных легиона в составе Сухопутных войск ВСУ будут расформированы до конца 2025 года, сообщает украинская служба BBC со ссылкой на план Генштаба. По информации источника, иностранные бойцы и другие легионеры продолжат службу в составе штурмовых частей.

В сообщении сказано, что решение вызвало критику внутри самих легионов. Их представители опасаются, что это приведет к сокращению, а возможно, и полному прекращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию. В командовании ВСУ, однако, заявили, что это естественный этап реформы, и подчеркнули, что роль легионов была особенно важна лишь в первые годы конфликта, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на штурм Купянска до четырех тысяч бывших заключенных и наемников. Согласно информации, подразделения при поддержке тяжелой техники пытаются прорвать российскую оборону на западных окраинах города. В Минобороны РФ ситуацию не комментировали. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, командование пошло на это из отчаяния.