12 октября 2025 в 11:00

ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом

Подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении наемников ВСУ под Харьковом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные атаковали места скопления иностранных наемников под Харьковом, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, двумя ударами был уничтожен пункт временной дислокации наемников. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам Лебедева, данных о погибших и раненых пока нет, на месте атак разбирают завалы. Канал утверждает, что в этом месте действовали наемники из Латинской Америки и Средней Азии.

Ранее Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии в Харьковской области. Уточняется, что цели находились в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка. Уничтожение пунктов временной дислокации и управления БПЛА противника подтвердили в МО РФ.

Стремительное продвижение группировки «Север» также вынудило украинское командование в полной мере задействовать подразделения иностранного легиона. Из пункта постоянной дислокации в Харькове в спешном порядке перебрасывают наемников.

