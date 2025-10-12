ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом Подпольщик Лебедев сообщил об уничтожении наемников ВСУ под Харьковом

Российские военные атаковали места скопления иностранных наемников под Харьковом, сообщил в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, двумя ударами был уничтожен пункт временной дислокации наемников. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам Лебедева, данных о погибших и раненых пока нет, на месте атак разбирают завалы. Канал утверждает, что в этом месте действовали наемники из Латинской Америки и Средней Азии.

Ранее Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии в Харьковской области. Уточняется, что цели находились в районах населенных пунктов Вишневое и Богуславка. Уничтожение пунктов временной дислокации и управления БПЛА противника подтвердили в МО РФ.

Стремительное продвижение группировки «Север» также вынудило украинское командование в полной мере задействовать подразделения иностранного легиона. Из пункта постоянной дислокации в Харькове в спешном порядке перебрасывают наемников.