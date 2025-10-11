Вооруженные силы Украины в полной мере задействовали иностранный легион в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Согласно его сведениям, такое решение командование армии противника приняло на фоне стремительного продвижения российской группировки войск «Север».

Стремительное продвижение группировки «Север» вынудило украинское командование в полной мере задействовать подразделения иностранного легиона из пункта постоянной дислокации в Харькове, — говорится в сообщении.

Уточняется, что российские военные столкнулись с наемниками на всем участке фронта на севере Харьковской области от Липцев до Хатненского участка. В ходе столкновений иностранцы были ликвидированы.

Ранее появилась информация, что украинское командование пренебрегает элементарными нормами безопасности в отношении иностранных наемников. По данным источника, новоприбывшие бойцы не проходят необходимого обучения, что приводит к регулярным потерям с их стороны.