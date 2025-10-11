Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 04:41

В России нашли причину больших потерь среди наемников ВСУ в зоне СВО

ТАСС: наемников ВСУ бросают на фронт без инструктажа по технике безопасности

Фото: Shutterstock|FOTODOM

Украинское командование пренебрегает элементарными нормами безопасности в отношении иностранных наемников, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Новоприбывшие бойцы не проходят необходимого обучения, что приводит к их регулярным потерям, отметили собеседники агентства.

Силовики добавили, что основная масса «солдат удачи» приезжает из Латинской Америки, из Колумбии или Венесуэлы. Их численность в Запорожье и Херсоне держится примерно на одном уровне. Причем на линии боевого соприкосновения наемники оказываются сравнительно редко. Но российские войска по «гастролерам» отрабатывают регулярно.

Но уничтожаются регулярно, так как их особо не инструктируют по правилам безопасности и маскировки, селят в отдельные здания, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российскими военными была ликвидирована группа наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины. Как стало известно, среди уничтоженных солдат — граждане нескольких зарубежных государств. При ликвидированных боевиках были обнаружены документы, удостоверяющие их личности. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

наемники
ВСУ
СВО
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гроза во сне: предвестник перемен и внутреннего обновления
Баснословные ценности нашли у бывшего главного кадровика МО РФ
«Втягивают в сети»: мошенники обманывают россиян поверкой счетчиков
Названы лучшие места для отдыха под Петербургом на ноябрьские праздники
Проблемы в семье, личная жизнь, болезнь: как живет Екатерина Волкова
Торговые споры между США и Китаем повлияли на мемкойн Трампа
В России нашли причину больших потерь среди наемников ВСУ в зоне СВО
В Роспотребнадзоре предостерегли от покупки определенных продуктов
Названы первые неочевидные симптомы гриппа
Стало известно об уступке России в Анкоридже
Опубликованы кадры масштабного пожара под Красноярском
Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно
«Че прешь?»: психолог озвучил особые «голосовые» признаки мошенников
Бойцы украинского националистического батальона «кошмарят» дезертиров
При атаке дронов ВСУ на Волгоград пострадал мирный житель
Россиянам посоветовали не отказываться от сбережений в рублях
Росавиация ввела ограничения еще в трех российских аэропортах
В США оценили поддержку России по одному из вопросов
Силы ПВО сработали ночью под Воронежем
Одесса погрузилась во тьму после серии взрывов
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.