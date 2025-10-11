В России нашли причину больших потерь среди наемников ВСУ в зоне СВО ТАСС: наемников ВСУ бросают на фронт без инструктажа по технике безопасности

Украинское командование пренебрегает элементарными нормами безопасности в отношении иностранных наемников, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Новоприбывшие бойцы не проходят необходимого обучения, что приводит к их регулярным потерям, отметили собеседники агентства.

Силовики добавили, что основная масса «солдат удачи» приезжает из Латинской Америки, из Колумбии или Венесуэлы. Их численность в Запорожье и Херсоне держится примерно на одном уровне. Причем на линии боевого соприкосновения наемники оказываются сравнительно редко. Но российские войска по «гастролерам» отрабатывают регулярно.

Но уничтожаются регулярно, так как их особо не инструктируют по правилам безопасности и маскировки, селят в отдельные здания, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российскими военными была ликвидирована группа наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины. Как стало известно, среди уничтоженных солдат — граждане нескольких зарубежных государств. При ликвидированных боевиках были обнаружены документы, удостоверяющие их личности. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.