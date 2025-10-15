Экс-депутат из Норвегии оказалась наемницей в рядах ВСУ Норвежская наемница Эйра находится в Херсоне с новорожденным ребенком

Гражданка Норвегии Сандра Эйра, которая является наемником на стороне ВСУ, находится в Херсоне, в конце августа женщина родила ребенка от украинского бойца с позывным Джабари, передает РИА Новости. Уточняется, что в мае она перевезла из Норвегии на Украину свою дочь от первого брака.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 39-летней гражданки Норвегии. Эйра заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и объявлена в международный розыск.

Ранее стало известно, что прибывающие на Украину иностранные наемники оформлялись как охранники. С начала СВО в 2022 году 30 тыс. «солдат удачи» отправили на Украину якобы в «командировки» от фирм. Польша и Испания напрямую участвовали в их переброске.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали иностранных наемников под Харьковом. По его словам, двумя ударами был уничтожен пункт дислокации «солдат удачи». По имеющейся информации, наемников ищут и нанимают специальные фирмы, которыми владеют бывшие военные.