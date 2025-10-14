Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников

Прибывающие на Украину иностранные наемники оформлялись как охранники, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, с начала СВО в 2022 году 30 тыс. «солдат удачи» отправили на Украину якобы в «командировки» от фирм. Польша и Испания напрямую участвовали в их переброске.

Наемников ищут и нанимают специальные фирмы, которыми владеют бывшие военные, пишет источник. За поиск новых бойцов они получают бонусы. Сначала желающих оформляют как сотрудников охранных фирм с зарплатой до $3 тыс. в месяц (242 тыс. рублей), потом делают им визы, билеты и паспорта. Затем отправляют якобы на предприятия в Европе, перебрасывают в Польшу, а затем — на Украину. Зачастую фирмы обманывают наемников и выплачивают им гораздо меньше заявленного. Утверждается, что всю систему курирует НАТО и американские частные логистические компании.

Журналисты также сообщают, что хакеры взломали систему въездов и выездов, достали визы и анкеты иностранных граждан и выяснили схему их организации. Наемники интегрированы в стандартные части ВСУ, сохраняя организацию на уровне взводов или рот, но есть и несколько полностью автономных, таких как Интернациональный легион.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали иностранных наемников под Харьковом. По его словам, двумя ударами был уничтожен пункт дислокации «солдат удачи». МО РФ эту информацию не комментировало.