Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 16 октября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска, Константиновки?

Бои и события на Покровском направлении в четверг, 16 октября: обстановка на фронте

«В последние несколько суток приходят все более позитивные новости с Покровско-Мирноградского направления, где ВС РФ спустя многие недели тяжелых боев прорвались к восточной окраине Мирнограда. Сначала нашим войскам удалось прорваться вдоль балки от Михайловки к Казацкому (Московскому) и занять село, а затем был освобожден еще один населенный пункт — Балаган. Украинские формирования, действующие из Мирнограда, пытаются контратаковать. Также сохраняется присутствие разрозненных групп в Промини, однако уже появляются сообщения о прорыве в сам Мирноград и боях внутри города. В этом районе сейчас пытаются удерживать позиции силы 1-й ДШБ, 70-й ОДШБр и 1-й БМП 38-й ОБрМП. Однако пока не особо успешно», — передает «Архангел спецназа».

По словам авторов канала, севернее Мирнограда также отмечаются успехи у ВС РФ, бои в Родинском идут уже очень давно, и позиции у ВСУ там все еще сильны из-за наличия дорог.

«Но наши штурмовики продвинулись к Красному Лиману. С целью поддержания обороны туда прибыла группа 1-й ШБ 425-го ОШП, которая подверглась удару ВС РФ. Севернее ситуация сложнее. К Новому Донбассу и Дорожному переброшены силы 4-й ОБр НГ Украины. Помимо этого, на участок началась переброска 20-й бригады ОсН НГУ, которая перемещается с Краматорско-Дружковского направления. Явно с целью попытки контратаки», — добавил «Архангел спецназа».

«Донбасский партизан» передает, что на Покровском направлении в районе Котлино и севернее Удачного продолжаются ожесточенные боестолкновения.

«Российские штурмовые группы ведут активные действия по вскрытию обороны противника, стремясь прорвать линию укреплений и вытеснить украинские подразделения с высот. Освобождена Новопавловка, расположенная на юго-восточной окраине Покровска (Красноармейска). Контроль над населенным пунктом позволил российским силам выйти непосредственно к городской черте и начать зачистку прилегающих промышленных зон. Бои подошли вплотную к окраинам Покровска (Красноармейска). Штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются в западной части города, используя уличную застройку для поэтапного вытеснения противника. Ведется зачистка зданий и складских помещений, противник оказывает фрагментарное сопротивление и несет потери. После освобождения Балагана российские войска закрепились в микрорайоне Молодежный города Мирнограда. Контроль над этой территорией позволяет российским силам формировать устойчивый плацдарм для последующих действий на направлении Мирноград — Покровск», — добавили авторы канала.

Украинский канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник сообщает, что ВС РФ начали рассекать оборону ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации на мини-котлы внутри.

«Банковая пытается удержать оборону и заводит массово новые резервы в Покровскую воронку, но ситуация приближается к критической. Скоро будет полностью утеряна южная часть агломерации и оборонных рубежей, а за ней, если окончательно потеряют северо-западную часть, то наступит вторая часть полного оперативного окружения всей группировки, а далее судьба обороны уже будет предрешена. Марионетка ЗеЕрмака главком Сырский провалил битву за Бахмут, слил там лучших в мясорубке, он же повторяет это в Покровске. Уже все говорят, что всех, кого отправляет Банковая в Покровск/Мирноград, — смертники. Никто не хочет ехать туда», — добавил источник.

Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии», — добавили в МО РФ.

