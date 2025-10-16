Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 16 октября, нанесли комбинированный удар по военным объектам, логистике и энергетике Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 16 октября

Российские военные в ночь на 16 октября нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины, а также энергетики и газовой инфраструктуры, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Харьковской области поражены объекты энергетики и газовой инфраструктуры. Пожары зафиксированы на территории Червонодонецкой дожимной компрессорной станции (ДКС) и Шебелинского отделения по переработке газового конденсата. Кроме этого, поражены станции Южной железной дороги. Ракетный комбинированный удар пришелся по Полтавской области. По данным спутников NASA, горят объекты переработки газа, включая Яблуновское отделение и газовый промысел „Яровка“. В Нежине Черниговской области горят склады „Новой почты“, логистику которой ВСУ используют для хранения и переброски военных грузов», — отметил он.

Также были нанесены артиллерийские удары по острову Карантинный в Херсонской области и понтонной переправе через Северский Донец в Райгородке, уточнил Царев.

За период с 15 по 16 октября зафиксировано около 60 подтвержденных эпизодов взрывов и серий детонаций по всей Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Харьковской области, по данным подпольщика, целями ударов стали точки сосредоточения личного состава и техники ВСУ, базы и площадки подготовки штурмовых групп, склады БПЛА и пусковые узлы; в Черниговской области — тренировочные базы, ангары с техникой, ж/д узлы, пункты дислокации и Черниговский автозавод; в Сумской области — ж/д узлы, склады ГСМ; в Полтавской области — объекты энергетики и промышленной логистики, ж/д отсеки и ремонтные мощности; в Киевской области — аэродромная и логистическая инфраструктура вокруг столицы Украины, склады и центры снабжения; в Криворожском районе — промышленные объекты и ж/д коммуникации.

«Ночная кампания носила характер комбинированных атак: массовые рейды БПЛА по Харьковщине и многократные прицельные удары/серии по ключевым логистическим узлам (Павлоград, Днепропетровщина), а также по линиям снабжения в северных районах», — сообщил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать

«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов

Ураганы и леденящий холод до -8? Погода в Москве в начале ноября: что ждать