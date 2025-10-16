Украинские войска на Харьковском направлении столкнулись со вспышкой геморрагической лихорадки, российские силы в Алексеевке вступили в бой с бывшими заключенными в рядах ВСУ, армия Украины оказалась в критической ситуации из-за формирования котлов в Донбассе. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 15 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Эпидемия «зачищает» Харьковское направление от подразделений ВСУ

В подразделениях Вооруженных сил Украины, дислоцированных на Харьковском направлении, зафиксирована масштабная вспышка геморрагической лихорадки, сообщили в российских силовых структурах. Украинское командование не принимает мер для эвакуации заболевших военнослужащих с передовой, что ведет к тяжелым последствиям.

Опасное заболевание приобрело среди украинских военных массовый характер. Отмечаются случаи с тяжелым течением болезни, некоторые из которых заканчиваются летальным исходом. При этом руководство подразделений противника демонстрирует полное безразличие к состоянию личного состава.

Российский боец рассказал об особом отряде ВСУ в Алексеевке

В рядах украинских штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции замечены бывшие заключенные, рассказал штурмовик с позывным Ниндзя из 36-й отдельной бригады. По его словам, они защищали населенный пункт Алексеевка в Днепропетровской области.

Военнослужащий поделился, что отличить их от прочих солдат позволяли характерные тюремные наколки, которые российские бойцы видели на погибших противниках. Эта информация также получила прямое подтверждение от взятых в плен украинских военнослужащих.

Украинские силы «тонут» в котлах ВС России в Донбассе

Украинские войска находятся в критической ситуации в Донецкой Народной Республике, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис. Он указал на приближающийся окончательный провал Вооруженных сил Украины в данном регионе.

По мнению эксперта, тактическое превосходство российской армии приводит к созданию многочисленных котлов для ВСУ. Текущая оперативная обстановка свидетельствует о серьезных проблемах украинской стороны.

ВС Украины Фото: Социальные сети

В зону СВО направилась новая группа бойцов из Чечни

Очередная группа добровольцев пополнила ряды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Бойцы отправились к месту выполнения задач специальным бортом из международного аэропорта Грозного, добавил он.

Среди добровольцев — уроженцы не только Чеченской Республики, но и других регионов России. Некоторые из них направились в зону СВО не первый раз.

Село в Сумской области стало черной дырой для ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины раз и навсегда пропадают в селе Садки Сумской области, сообщили источники в российских силовых структурах. Этот населенный пункт стал черной дырой для украинских военных. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Речь идет о военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В районе села Садки они продолжают пропадать без вести.

Раненный при атаке ВСУ житель Брянской области скончался

В результате атаки Вооруженных сил Украины на населенный пункт в Брянской области погиб один местный житель. Инцидент произошел в селе Брахлов Климовского района, где украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, мужчина был доставлен в медицинское учреждение с серьезными ранениями, полученными в результате атаки FPV-дронов. Медики предприняли все возможные усилия для спасения жизни пострадавшего, однако спасти его не смогли.

На Украине начали массово задерживать военных

В Тернопольской области начались масштабные задержания военнослужащих ВСУ, на данный момент под прицел правоохранительных органов попали уже семь человек, сообщает Национальная полиция Украины. Они подозреваются в серии тяжких преступлений, включая избиения и похищения.

По данным правоохранителей, обвиняемые незаконно лишали свободы граждан, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. В одном из эпизодов у 27-летнего жителя Тернополя был изъят автомобиль Kia, который позже обнаружили в Киевской области.

Читайте также:

Сорвали ночную высадку десанта ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 октября

Сотни тысяч уклонистов: почему жители Западной Украины бегут от мобилизации

Оборона ВСУ в Купянске рушится на глазах: ВС РФ открывают путь на Славянск