«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября

Российский истребитель Су-35С назвали универсальным боевым комплексом на передовой, украинские войска потеряли более трех тысяч солдат, а командир 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил мясорубку для подчиненных. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 15 октября, читайте в материале NEWS.ru.

На СВО появился «идеальный солдат»

По данным госкорпорации «Ростех», сегодня российский истребитель Су-35С демонстрирует высокую эффективность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Самолет выполняет функции универсального боевого комплекса благодаря передовой авионике и современному вооружению.

Вместе с этим обозреватели Military Watch Magazine обратили внимание, что российские конструкторы улучшили функционал беспилотников «Герань». Теперь дроны могут эффективно поражать динамичные движущиеся цели вблизи линии фронта, а также демонстрируют возросшую способность обеспечивать воздушную поддержку сухопутным войскам России. Министерство России данную информацию не комментировало.

Военные понесли многотысячные потери

Министерство обороны сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. Кроме того, армия окончательно выбила противника из Новопавловки в Донецкой Народной Республике. По мнению военного корреспондента Александра Коца, после взятия населенных пунктов российские войска начнут расширять и углублять плацдарм на территории ВСУ.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Как рассказали бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки «Восток» с позывными Шум и Клиника, им удалось занять опорный пункт врага на первой же боевой задаче. Кроме того, военные взяли пленного и ликвидировали трех солдат. Братья-штурмовики рассказали, что всю жизнь были вместе.

Вместе с этим Telegram-канал Mash узнал, что в ходе боев за Красноармейск (Покровск) украинские войска потеряли убитыми более трех тысяч военнослужащих. Это около половины от первоначального гарнизона города.

ВС РФ обрушили гнев на объекты врага

Министерство обороны также сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 142 украинских беспилотника самолетного типа. Кроме того, уничтожены восемь управляемых авиационных бомб противника.

Российские войска также нанесли массированные удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Целями атак стали предприятия, работающие на оборонный комплекс, и логистические маршруты, используемые в интересах противника.

Вместе с этим подразделения группировки войск «Юг» ликвидировали два пункта управления БПЛА и автомобильную технику украинской армии в ДНР. Российские войска также уничтожили антенну связи, позиции и личный состав противника в районе населенного пункта Владимировка в ДНР.

ВСУ устроили мясорубку и зачистку неугодных бойцов

Как узнал источник в силовых структурах, командиры 71-й егерской бригады украинской армии приняли решение ликвидировать штурмовую группу из отказников и принудительно мобилизованных на Сумском направлении. Они преднамеренно оставили без эвакуации раненого бойца, которого взяли в плен ВС РФ.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Помимо этого, украинские войска потеряли до 100 военнослужащих убитыми и ранеными на Рубцовском направлении. Речь идет о 60-й отдельной механизированной бригаде. По данным источника, противник понес потери из-за неграмотных действий командира бригады Дмитрия Рогозюка, устроившего мясорубку.

Конфликт может завершиться уже в кратчайшие сроки

Как считает военный эксперт Василий Дандыкин, Украина не обладает ресурсами для продолжения боевых действий с Россией до 2028 года. По его словам, сроки продолжения украинского кризиса, которые назвал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, являются нереалистичными.

По мнению бывшего депутата Верховной рады Игоря Маркова, конфликт на Украине может завершиться в кратчайшие сроки при отказе Киева от прозападного курса. По его мнению, для этого украинскому руководству также следует выполнить выдвинутые Москвой требования.

