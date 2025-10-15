Украинского комбрига назвали виновным в мясорубке с сотней погибших ТАСС: ВСУ потеряли до 100 военных на Рубцовском направлении по вине комбрига

Вооруженные силы Украины потеряли до 100 военнослужащих убитыми и ранеными на Рубцовском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Речь идет о 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. По данным источника, противник понес потери из-за неграмотных действий командира бригады Дмитрия Рогозюка, устроившего мясорубку.

Новый комбриг Дмитрий Рогозюк устроил мясорубку для 60-й ОМБр ВСУ. <…> Только по предварительным подсчетам, в бессмысленных и неподготовленных контратаках Рогозюк уничтожил свыше 50 [бойцов], еще примерно столько же солдат остались ранеными, — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что штурмовые отряды украинской бригады «бьются лбом» о наступательную волну 20-й армии группировки войск «Запад». По его информации, только за последнюю неделю они попытались контратаковать 20 раз.

Тем временем на Сумском направлении командование 71-й егерской бригады армии Украины приняло решение ликвидировать штурмовую группу из отказников и принудительно мобилизованных. Оно преднамеренно оставило раненого бойца без эвакуации.