15 октября 2025 в 14:10

Расстрел за водку, магнитные мины, шпионка в ДНР: ВСУ атакуют РФ 15 октября

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Донецке задержали женщину, которая по заданию Киева следила за машинами чиновников ДНР. В Сумской области солдаты ВСУ расстреляли гражданских, у которых покупали самогон. Боец ВС РФ рассказал, как БПЛА по ночам сбрасывают мины в Херсонской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 50 дронов атаковали регионы РФ за ночь

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на восемь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 59 дронов, из которых три — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотных аппаратов — 17 — было уничтожено над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской и 11 — над Белгородской. Система ПВО также подавила четыре воздушные цели над Крымом, девять — над Воронежской областью, по одному — над Брянской, Курской и Орловской.

В Курской области беспилотник ВСУ убил мирную жительницу

Женщина погибла, мужчина пострадал в результате ударов украинских дронов по Беловскому району Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. БПЛА ударили по мирным жителям в районе сел Белица и Песчаное. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По словам губернатора, FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Lada Granta, в результате чего погибла жительница Беловского района. Кроме того, при ударе беспилотника был ранен 49-летний местный житель. Мужчина самостоятельно обратился к медикам, его жизни ничего не угрожает.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это страшное горе», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Жительница Донецка помогала ВСУ готовить покушения на чиновников

Сотрудники ФСБ задержали в Донецке женщину, подозреваемую в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) данных о машинах чиновников, сообщили в Центре общественных связей ведомства. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывных устройств.

«Установлено, что злоумышленница <…> передавала ему (представителю СБУ. — NEWS.ru) сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка», — говорится в сообщении.

Как отметили в ФСБ, представитель СБУ завербовал женщину через мессенджер Telegram. По заданию куратора она перемещала компоненты взрывного устройства из одного тайника в другой.

Военные ВСУ расстреляли гражданских, продававших им самогон

Бойцы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ расстреляли трех мирных жителей в селе Низы Сумской области, сообщает KP.RU.

Как установили местные правоохранительные органы, военнослужащие стали приобретать у сельчан самогон. Во время одной из закупок между солдатами и мирными жителями произошел конфликт, в ходе которого первые открыли огонь.

Все подозреваемые в убийстве были задержаны.

В ДНР рассказали о последствиях украинских ударов

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы два случая ведения огня со стороны украинских войск.

По данным ведомства, солдаты ВСУ выпустили два боеприпаса на Горловском направлении. Сведений о повреждении домов и инфраструктуры не поступало, пострадавших нет.

БПЛА ВСУ сбрасывают мины по ночам в Херсонской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Херсонской области тяжелые беспилотники «Баба-яга» сбрасывают по ночам магнитные мины натовского производства, рассказал десантник бронегруппы «Днепра» с позывным Шпагат.

«Наши саперы заблаговременно все уничтожают, так что от этих мин особо у нас (военных. — NEWS.ru) ущерба нет», — отметил он.

Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

