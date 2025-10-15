Более полусотни беспилотников ВСУ атаковали регионы России ночью Силы ПВО сбили 59 украинских дронов над Россией в ночь на 15 октября

Силы ПВО в ночь на 15 октября сбили почти 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны и акватория Черного моря.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в Минобороны.

Так, 17 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Волгоградской области, 11 — над территорией Белгородской области. Еще девять дронов были сбиты над Воронежской областью, четыре — над Крымом, и по одному — над Брянской, Орловской и Курской областями. Над Черным морем были уничтожены три беспилотника, уточнили в министерстве.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что ПВО успешно отразила налет вражеских БПЛА на регион. По его словам, в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района были повреждены четыре частных дома. Обошлось без пострадавших.

До этого жительница Курской области за рулем автомобиля получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму после атаки украинского БПЛА, ее госпитализировали. Инцидент произошел на участке трассы Рыльск — Льгов.