14 октября 2025 в 18:11

ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля

Хинштейн: курянка получила травму после атаки украинского БПЛА на автомобиль

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Курской области получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму после атаки украинского БПЛА, ее госпитализируют, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, инцидент произошел на участке трассы Рыльск — Льгов.

В результате удара пострадала 45-летняя женщина, которая не сразу обратилась за медпомощью: у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма, — отметил Хинштейн.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в начале минувшей недели осуществили одну из самых массированных атак БПЛА на российские субъекты за последние полгода — над 16 регионами ликвидировали 251 беспилотник. По его словам, 62 и 40 летательных аппаратов было уничтожено над Черным морем и Крымом соответственно.

Также в Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть обугленные конструкции здания и сохранившуюся вывеску с названием комплекса. Уточнялось, что гипермаркет полностью сгорел.

Курская область
Александр Хинштейн
БПЛА
ВСУ
