В МИД рассказали об одной из самых массированных атак БПЛА за полгода

ВСУ в начале минувшей недели осуществили одну из самых массированных атак БПЛА на российские субъекты за последние полгода — над 16 регионами ликвидировали 251 беспилотник, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, 62 и 40 летательных аппаратов было уничтожено над Черным морем и Крымом соответственно.

В начале недели была зафиксирована одна из самых масштабных атак украинских беспилотников за последние полгода. 251 украинский БПЛА сбивали над 16 российскими регионами, — отметил он.

Ранее в Донецкой Народной Республике один человек погиб и еще трое пострадали из-за украинских атак. Как уточнил глава ДНР Денис Пушилин, в Горловке противник сбросил с БПЛА взрывное устройство. В результате пострадал мужчина, также был поврежден автобус.

До этого в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.