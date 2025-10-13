Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в ДНР, есть жертвы Пушилин: в результате обстрела ВСУ в Горловке ДНР погиб мирный житель

Из-за атак ВСУ в ДНР погиб один человек и пострадали еще трое мирных, среди которых были двое спасателей МЧС России, сообщил губернатор региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В Горловке дрон сбросил взрывное устройство — пострадал еще один мужчина, автобус получил повреждения.

Один человек погиб, еще три мирных жителя Республики, в том числе два сотрудника МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии, — сказано в публикации.

Мирный житель погиб в селе Лозовое возле Дебальцево. Двое саперов МЧС получили ранения, когда разминировали ЛЭП.

Ранее Пушилин докладывал, что ВС РФ практически окружили группировку противника в Родинском. Населенный пункт расположен под Красноармейском (украинское название — Покровск). По словам главы ДНР, подразделения ВСУ оказались скованы.

До этого глава ДНР сообщал, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, ломая оборону ВСУ. Он отметил, что украинские бойцы терпят поражение в районах населенных пунктов Степовое, Сосновка и Вербовое.