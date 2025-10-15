В Волгоградской области раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на регион Четыре частных дома под Волгоградом оказались повреждены обломками дронов ВСУ

Силы ПВО в ночь на 15 октября отразили атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область, заявил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, которые передает пресс-служба местной администрации, обломками БПЛА были повреждены четыре жилых дома.

В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО отразили ночную массированную атаку ВСУ, уничтожив дроны ВСУ в небе над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами Ростовской области. Как подчеркнул губернатор региона Юрий Слюсарь, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ выбрали мирных жителей новой приоритетной целью точечных ударов. Он уточнил, что этот факт подтверждает применение украинскими военными бесшумных мини-дронов нового поколения, которые используются для поражения гражданского населения на освобожденных территориях.