Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 07:02

В Волгоградской области раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на регион

Четыре частных дома под Волгоградом оказались повреждены обломками дронов ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Силы ПВО в ночь на 15 октября отразили атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область, заявил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, которые передает пресс-служба местной администрации, обломками БПЛА были повреждены четыре жилых дома.

В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО отразили ночную массированную атаку ВСУ, уничтожив дроны ВСУ в небе над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами Ростовской области. Как подчеркнул губернатор региона Юрий Слюсарь, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ выбрали мирных жителей новой приоритетной целью точечных ударов. Он уточнил, что этот факт подтверждает применение украинскими военными бесшумных мини-дронов нового поколения, которые используются для поражения гражданского населения на освобожденных территориях.

беспилотники
Волгоградская область
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Как подготовить огород к зиме, что посадить, чем укрыть растения
В Европе боятся, что обещания Трампа насчет «Томагавков» окажутся блефом
Военный рассказал, как ВСУ минируют дороги под Херсоном
«Вашингтон» вырвал победу у «Тампы» в овертайме без помощи Овечкина
Аэропорт Уфы перестал принимать и выпускать рейсы
«Мосводоканал» хочет взыскать с известной артистки долги по коммуналке
Экс-судья ВС Момотов выплатит три тысячи рублей по иску Генпрокуратуры
Полицейского ударили ножом недалеко от Дворцовой площади
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 октября: инфографика
Более полусотни беспилотников ВСУ атаковали регионы России ночью
Почти три тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию
Новые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана
В Госдуме раскрыли, что делать при задержке премий на работе
Чэлпэк — тонкие жареные лепешки по-татарски: готовим за 5 минут!
В Волгоградской области раскрыли последствия атаки дронов ВСУ на регион
Названы три чудо-овоща, которые спасут печень от болезней: что известно
Экс-депутат из Норвегии оказалась наемницей в рядах ВСУ
Бот для сдачи в плен стал хитом среди военных ВСУ под Купянском
В российском аэропорту ввели ограничительные меры
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.