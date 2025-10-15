Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 05:57

Ночной массированный налет дронов ВСУ на Россию завершился полным провалом

Слюсарь: массированную атаку БПЛА отразили в четырех районах Ростовской области

Фото: МО РФ

Российские силы ПВО отразили ночную массированную атаку ВСУ, уничтожив вражеские БПЛА в небе над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал Слюсарь, из-за инцидента никто не пострадал.

До этого силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, по восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.

атаки
БПЛА
Юрий Слюсарь
Ростовская область
