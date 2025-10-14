Вооруженные силы Украины выбрали мирных жителей новой приоритетной целью точечных ударов, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, этот факт подтверждает применение украинскими военными бесшумных мини-дронов нового поколения, которые используются для поражения гражданского населения на освобожденных территориях.

Применение Украиной дронов нового поколения еще раз подтверждает террористическую сущность ВСУ. Если до этого они применяли БПЛА типа «Баба-Яга» и «Лютый» для уничтожения крупных промышленных и военных объектов, то сейчас они запускают мини-дроны для уничтожения точечных целей. Ими они выбрали не военных, а мирное население. Это говорит о том, что киевский режим — террористический. ВСУ стараются по максимуму нанести поражение не только военным, но и мирным гражданам, которые остаются на освобожденных РФ территориях. Ни одно преступление Украины не останется безнаказанным, — высказался Липовой.

Ранее заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что подразделения российской армии нуждаются в создании специальных заградотрядов, которые будут атаковать бесшумные мини-дроны ВСУ картечью. По его словам, прицельный огонь из штатного стрелкового оружия или пуск ракет по таким малоразмерным целям является крайне неэффективным.