Военные ВСУ на Херсонском направлении по ночам сбрасывают с тяжелых беспилотников «Баба-яга» реагирующие на железо магнитные мины натовского производства, сообщил РИА Новости десантник бронегруппы «Днепра» с позывным Шпагат. По его словам, подобные меры могут стать причиной травм в первую очередь среди мирных жителей.

Наши саперы заблаговременно все уничтожают, так что от этих мин особо у нас (у военных. — NEWS.ru) ущерба нет, — отметил он.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин заявил, что к концу октября ВСУ ожидает поражение на двух направлениях — Купянском и Красноармейском. По его уточнению, российская армия делает успехи и под Константиновкой. Он отметил, что освобождение Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) даст ВС РФ полноценный выход на Павлоград, а также на Днепропетровск.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские солдаты в боях у Луганской Народной Республики еженедельно ликвидируют порядка 4 тыс. украинских солдат. Он уточнил, что речь идет о противостояниях на Купянском, Сватовско-Кременском и Донецком направлениях. Также у противника фиксируются серьезные потери в районе Северска.