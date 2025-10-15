Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:02

Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России сегодня ночью, 15 октября, нанесли комбинированный удар по военным и логистическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 15 октября

Российские военные в ночь на 15 октября нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины, задействовав более 110 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровской области повреждены объекты энергетики, транспортная и промышленная инфраструктура. Сообщали о заходе дронов на Среднеднепровскую ГЭС и энергетический объект в Павлограде, где также зафиксированы пожары в промзоне. В Славянске поражен пункт дислокации ВСУ. В Киеве из-за перегрузки сетей происходят сбои с электроснабжением. В Харьковской области власти объявили принудительную эвакуацию из 40 населенных пунктов. В Лозовой и Изюме — перебои с электричеством и водой», — отметил он.

Также ВС РФ нанесли удар по командному пункту управления группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Дружковке, добавил Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Российскими силами нанесен точечный удар БПЛА по объекту противника в Дружковке. Целью атаки стал пункт временной дислокации 12-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины (формирования „Азов“), развернутый на территории бывшего кинотеатра „Космос“. Здание использовалось ВСУ как временный казарменный и административный центр, выполняющий функции штаба роты связи, склада стрелкового вооружения и имущества, размещения личного состава», — уточнили военкоры.

Основные удары с 14 на 15 октября пришлись по Павлограду, Каменскому, Славянску, Харькову, Чернигову и Херсону, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Фиксируются поражения по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и военным складам. Активность БПЛА — высокая, отдельные удары наносились баллистикой и КАБ», — сообщил подпольщик.

В Харьковской области, по данным Лебедева, удары наносились по складам и позициям ВСУ, поддерживающим Волчанское направление, в Черниговской области — по военным объектам, в Херсонской области — по военной технике. В Днепропетровской области после серии ударов по объектам энергетики наблюдается частичное отключение света.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Мэра Одессы Труханова лишили гражданства Украины: кто он такой, что сделал

Грозовые ливни и потепление до +18? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Ураганы и леденящий холод до -8? Погода в Москве в начале ноября: что ждать

ВС РФ
ВСУ
новости
удары
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не вовремя вброшенная»: депутат об идее сократить отпуска и праздники в РФ
Погода в Москве в четверг, 16 октября: ждать ли резкое похолодание и снег
В Ленобласти дети разрезали одежду шестилетнему ребенку
Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки
Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис
МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.