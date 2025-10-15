Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 15 октября, нанесли комбинированный удар по военным и логистическим объектам на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по Украине 15 октября

Российские военные в ночь на 15 октября нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины, задействовав более 110 беспилотников, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Днепропетровской области повреждены объекты энергетики, транспортная и промышленная инфраструктура. Сообщали о заходе дронов на Среднеднепровскую ГЭС и энергетический объект в Павлограде, где также зафиксированы пожары в промзоне. В Славянске поражен пункт дислокации ВСУ. В Киеве из-за перегрузки сетей происходят сбои с электроснабжением. В Харьковской области власти объявили принудительную эвакуацию из 40 населенных пунктов. В Лозовой и Изюме — перебои с электричеством и водой», — отметил он.

Также ВС РФ нанесли удар по командному пункту управления группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Дружковке, добавил Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Российскими силами нанесен точечный удар БПЛА по объекту противника в Дружковке. Целью атаки стал пункт временной дислокации 12-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины (формирования „Азов“), развернутый на территории бывшего кинотеатра „Космос“. Здание использовалось ВСУ как временный казарменный и административный центр, выполняющий функции штаба роты связи, склада стрелкового вооружения и имущества, размещения личного состава», — уточнили военкоры.

Основные удары с 14 на 15 октября пришлись по Павлограду, Каменскому, Славянску, Харькову, Чернигову и Херсону, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Фиксируются поражения по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и военным складам. Активность БПЛА — высокая, отдельные удары наносились баллистикой и КАБ», — сообщил подпольщик.

В Харьковской области, по данным Лебедева, удары наносились по складам и позициям ВСУ, поддерживающим Волчанское направление, в Черниговской области — по военным объектам, в Херсонской области — по военной технике. В Днепропетровской области после серии ударов по объектам энергетики наблюдается частичное отключение света.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

