Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торского и поселка Ямполь на Краснолиманском направлении в ДНР, российского бойца с позывным Мио, который в одиночку вступил в схватку с пятью украинскими военными, представили к награждению звездой Героя РФ, солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен под Купянском. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

«Гроза-Леска» расчищает путь на Купянск

Гвардейцы 68-й дивизии группировки войск «Запад» продолжают круглосуточно выявлять и ликвидировать технику и пехоту ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, обеспечивая наступление на город. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Эффективную поддержку оказывает система управления FPV «Гроза-Леска». Она работает на оптоволоконной связи и наносит точные удары по противнику.

Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ

Российского бойца с позывным Мио, который в одиночку вступил в схватку с пятью украинскими военными, представили к награждению звездой Героя России. Настоящее имя бойца не раскрывается. Точная дата подачи документов на награждение также не называется.

Героический поступок он проявил недалеко от Новогригоровки в Запорожской области. Сначала он ликвидировал двоих бойцов ВСУ при помощи гранаты, а затем открыл огонь из автомата.

Бот для сдачи в плен стал хитом среди военных ВСУ под Купянском

Военнослужащие Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен под Купянском с помощью специального Telegram-бота, сообщил командир группы беспилотников 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора. По словам военного, БПЛА сбрасывают агитационные листовки над позициями ВСУ.

Как отметил командир, система отлично показала свою эффективность — военнослужащие ВСУ все чаще используют этот бот. Уточняется, что специально созданные подразделения занимаются обработкой поступающих заявок от украинских военных.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Марочко рассказал об успехах ВС России в ДНР

ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торского и поселка Ямполь на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, они освободили станцию Медовый.

В самом Ямполе российские силы перехватили под свое начало ряд домостроений. В частности, уточнил эксперт, в руках российских военнослужащих оказалось здание поселкового совета. А также участок леса северо-западнее населенного пункта.

Семь стран НАТО готовят новую помощь для Украины

Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что семь стран Альянса 15 октября объявят о намерении финансировать покупки оружия у США для Киева. Блок запустил программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает закупку американского вооружения за счет европейских стран.

Гетьманчук отметила, что для Украины PURL является важным приоритетом. Посол не уточнила, о каких именно странах идет речь.

Политолог раскрыл, чем грозит Зеленскому провал переговоров в США

Украине грозит социальный взрыв, если президент Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне не сумеет договориться о защите объектов энергетики от ударов ВС РФ, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, одна из главных задач Зеленского на переговорах 17 октября — уговорить республиканца как-то «повлиять» на Москву.

Он отметил, что если Зеленский вернется в Киев без явного триумфа, то власти Украины столкнутся с серьезным ростом напряженности в стране.

