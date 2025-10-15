Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 15 октября

В Воронежской области силы противовоздушной обороны России обнаружили и сбили нескольких беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Дежурными силами ПВО в одном муниципалитете Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — сказано в публикации.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохранялся. В Борисоглебске и Воронеже отменена непосредственная угроза удара беспилотников.

Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над регионами России, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. С 17:00 до 20:00 по московскому времени Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать беспилотники над Крымом, а также Белгородской и Брянской областями.

«С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что четыре дрона сбили в Брянской области, еще три — в Крыму. В небе над Белгородской областью ликвидировали один беспилотник.

Жительница Курской области получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму после атаки украинского БПЛА, ее госпитализируют, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, инцидент произошел на участке трассы Рыльск — Льгов.

«В результате удара пострадала 45-летняя женщина, которая не сразу обратилась за медпомощью: у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», — отметил Хинштейн.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Пензенской области был введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — сказано в публикации.

Из-за атак ВСУ в ДНР погиб один человек и пострадали еще трое мирных жителей, среди которых были двое спасателей МЧС России, сообщил губернатор региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В Горловке дрон сбросил взрывное устройство — пострадал еще один мужчина, автобус получил повреждения.

«Один человек погиб, еще три мирных жителя республики, в том числе два сотрудника МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — сказано в публикации.

Мирный житель погиб в селе Лозовом возле Дебальцево. Двое саперов МЧС получили ранения, когда разминировали ЛЭП.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили ТАСС в администрации муниципального округа. В городе зафиксировано не менее 10 взрывов. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

«Вооруженные формирования Украины нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по разным частям нашего города. Кроме того, зафиксирована активность дронов, в том числе в центральной части города», — сказали в администрации.

Читайте также:

Не переживет зиму: визит Зеленского к Трампу станет очередным провалом

Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада

Санду объявила РФ главной угрозой: зачем Кишиневу идти на прямой конфликт