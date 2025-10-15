Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 05:15

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 октября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 15 октября

В Воронежской области силы противовоздушной обороны России обнаружили и сбили нескольких беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Дежурными силами ПВО в одном муниципалитете Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — сказано в публикации.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохранялся. В Борисоглебске и Воронеже отменена непосредственная угроза удара беспилотников.

Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над регионами России, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. С 17:00 до 20:00 по московскому времени Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать беспилотники над Крымом, а также Белгородской и Брянской областями.

«С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что четыре дрона сбили в Брянской области, еще три — в Крыму. В небе над Белгородской областью ликвидировали один беспилотник.

Жительница Курской области получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму после атаки украинского БПЛА, ее госпитализируют, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, инцидент произошел на участке трассы Рыльск — Льгов.

«В результате удара пострадала 45-летняя женщина, которая не сразу обратилась за медпомощью: у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма», — отметил Хинштейн.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Пензенской области был введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — сказано в публикации.

Из-за атак ВСУ в ДНР погиб один человек и пострадали еще трое мирных жителей, среди которых были двое спасателей МЧС России, сообщил губернатор региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В Горловке дрон сбросил взрывное устройство — пострадал еще один мужчина, автобус получил повреждения.

«Один человек погиб, еще три мирных жителя республики, в том числе два сотрудника МЧС России, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — сказано в публикации.

Мирный житель погиб в селе Лозовом возле Дебальцево. Двое саперов МЧС получили ранения, когда разминировали ЛЭП.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили ТАСС в администрации муниципального округа. В городе зафиксировано не менее 10 взрывов. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

«Вооруженные формирования Украины нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по разным частям нашего города. Кроме того, зафиксирована активность дронов, в том числе в центральной части города», — сказали в администрации.

Читайте также:

Не переживет зиму: визит Зеленского к Трампу станет очередным провалом

Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада

Санду объявила РФ главной угрозой: зачем Кишиневу идти на прямой конфликт

атаки
Россия
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Марочко рассказал об успехах ВС России в ДНР
Названы опасные инфекции, обладающие устойчивостью к антибиотикам
Бойцы расчищают путь на Купянск: успехи ВС РФ к утру 15 октября
Аэропорт Якутска продолжил работу после инцидента с самолетом Ил-96
Что значит школа во сне: важные подсказки и трактовки для вас
На Западе выяснили, кого Трамп может вербовать в союзники
В российском городе в небе пропали самолеты
Названы серьезные причины чрезмерной линьки у домашних животных
В США назвали красную линию встречи Трампа с Зеленским
Ночной массированный налет дронов ВСУ на Россию завершился полным провалом
Женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы
К чему снится крыса: тайные сигналы вашего подсознания
Семь стран НАТО готовят новую помощь для Украины
В Мордовии предупредили об опасности с воздуха
Синоптик рассказал, будет ли еще тепло в России
В России нашли способ культивировать образ священников в кино
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 октября
В Госдуме заявили об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года
Трамп восхитился звуком полицейских сирен
Экономист назвал шесть способов защититься от аферистов на сайтах знакомств
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.