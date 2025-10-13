ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую в Запорожье

Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили ТАСС в администрации муниципального округа. В городе зафиксировано не менее десяти взрывов. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

Вооруженные формирования Украины нанесли не менее 10 артиллерийских ударов по разным частям нашего города. Кроме того, зафиксирована активность дронов, в том числе в центральной части города, — сказали в администрации.

Губернатор региона Евгений Балицкий 11 октября также сообщал, что ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую. По его словам, зафиксировано не менее девяти взрывов.

До этого ВСУ атаковали дроном гражданский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Как уточнил мэр города Иван Приходько, атака произошла в жилом массиве «Комсомолец». Всего пострадали четыре человека, получившие ранения различной степени тяжести. Также был поврежден ряд автомобилей в центре города.

В Белгородской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали грузовой автомобиль в поселке Пролетарский. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели водителя.