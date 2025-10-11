Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 17:28

Белгородец погиб в результате атаки дрона ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В поселке Пролетарский Ракитянского района мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в момент трагедии мужчина ехал в грузовом автомобиле.

В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель, — написал Гладков.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотниками парк кованых фигур в центре Донецка. По данным оперативных служб, удары наносились в хаотичном порядке. Обошлось без пострадавших.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. По его данным, 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы. Губернатор призвал жителей соблюдать осторожность и избегать поездок в приграничные районы.

Кроме того в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ.

