11 октября 2025 в 18:11

ВСУ ударили по автобусу с мирными жителями в Горловке

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ ударили с помощью беспилотника по гражданскому автобусу в Горловке Донецкой Народной Республики, заявил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, трагедия произошла в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе.

Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2 в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район), — подчеркнул Приходько.

Публикацию он сопроводил фотографиями поврежденного транспортного средства. По предварительной информации, в атаки пострадали четыре человека, они получили ранения различной степени тяжести. Также Приходько сообщил о прилете по центру города, повреждено несколько автомобилей.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли более 10 населенных пунктов региона. Атаке подверглись в том числе Алешки, Волынское, Голая Пристань, Каховка и Чернянка. Жертв среди мирных жителей нет, повреждена гражданская инфраструктура.

До этого стало известно, что специалисты приступили к обследованию зданий, пострадавших от падения обломков беспилотника ВСУ в Красноармейском районе Волгограда. Обломки повредили окна трех жилых домов, школы и детского сада. Для жителей поврежденных домов в одной из гостиниц организовали пункт временного размещения.

беспилотники
ВСУ
Горловка
ДНР
