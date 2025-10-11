Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:45

Власти Волгограда раскрыли обстановку в городе после падения обломков БПЛА

В Волгограде начали обследовать здания, поврежденные обломками дрона ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Специалисты приступили к обследованию зданий, пострадавших от падения обломков беспилотника ВСУ в Красноармейском районе Волгограда, заявила мэрия города в своем Telegram-канале. Обломки повредили окна трех жилых домов, школы и детского сада.

Организовано обследование жилых и социальных объектов, в которых минувшей ночью были повреждены окна в результате падения обломков БПЛА. Работы по восстановлению окон планируется провести в кратчайшие сроки, — подчеркнули в администрации.

Для жителей поврежденных домов в одной из гостиниц был организован пункт временного размещения. Кроме того, волгоградцы могут обратиться за материальной помощью в департамент по жилищным и социальным вопросам, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что троих детей, обследованных из-за острой реакции на стресс после взрыва в частном доме в Ленинском районе Волгоградской области, отправили на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший мужчина находится в стабильном состоянии.

До этого стало известно, что дежурные средства ПВО в ночь на 11 октября уничтожили 42 украинских беспилотника в небе над Россией. Атаке ВСУ подверглись шесть регионов страны — Волгоградская, Ростовская, Ульяновская, Воронежская, Саратовская области, а также Башкирия.

Волгоград
ВСУ
беспилотники
атаки
