11 октября 2025 в 10:31

Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в доме под Волгоградом

Троих детей отправили на амбулаторное лечение после взрыва под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троих детей, обследованных из-за острой реакции на стресс после взрыва в частном доме в Ленинском районе Волгоградской области, отправили на амбулаторное лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Еще один пострадавший мужчина 1977 года рождения находится в стабильном состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Дети направлены на амбулаторное лечение. Мужчина 1977 года рождения в стабильном состоянии, он госпитализирован в отделение больницы им. Фишера, — говорится в сообщении.

Взрыв прогремел накануне, 10 октября. Предполагается, что в гараже частного дома в поселке Степном сдетонировал боеприпас.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотников. По его данным, есть разрушения и один раненый. В частности, в результате падения фрагментов сбитых дронов были частично выбиты стекла в трех многоквартирных домах, в школе и детском саду.

Волгоградская область
взрывы
пострадавшие
дети
медики
врачи
