В Запорожской области прогремели девять взрывов

В Запорожской области прогремели девять взрывов Балицкий: ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую

Вооруженные силы Украины обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксировано не менее девяти взрывов. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее девяти взрывов, — говорится в сообщении.

По его словам, угроза повторных атак сохраняется. Балицкий призвал жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, быть внимательными и оставаться дома до улучшения ситуации.

Ранее ВСУ атаковали дроном гражданский автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Как уточнил мэр города Иван Приходько, атака произошла в жилом массиве «Комсомолец». Всего пострадали четыре человека, получившие ранения различной степени тяжести. Также был поврежден ряд автомобилей в центре города.

В то же время в Белгородской области ВСУ с помощью беспилотника атаковали грузовой автомобиль в поселке Пролетарский. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели водителя.