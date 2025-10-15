Не переживет зиму: визит Зеленского к Трампу станет очередным провалом

Президент США Дональд Трамп 17 октября примет в Вашингтоне главу Украины Владимира Зеленского. По данным СМИ, на этой встрече последний намерен пролоббировать идею участия Киева в работе над американской глубоко эшелонированной системой противоракетной обороны «Золотой купол». Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что украинский лидер за счет переговоров попытается укрепить пошатнувшиеся политические позиции. Что ждет его в Вашингтоне на самом деле — в материале NEWS.ru.

Что известно о переговорах Трампа и Зеленского

О том, что Зеленский получил приглашение от Белого дома посетить США с визитом, стало известно 13 октября. Позже сам Трамп подтвердил факт подготовки встречи с президентом Украины. Официально темы переговоров пока не назывались. Однако журналист Financial Times выяснили, что в преддверии поездки стороны провели серию телефонных бесед о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk американского производства.

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленский на встрече с Трампом попытается добиться заключения новой ресурсной сделки, которая станет платой за американскую военную поддержку. По его мнению, ради получения «Томагавков» украинский лидер может даже заявить о готовности своей страны стать «51-м штатом США».

«Мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно», — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники сообщило также о планах президента Украины обсудить с Трампом потенциальную роль Киева во внутренней стратегии противоракетной обороны США. Речь идет о программе «Золотой купол», которая разрабатывается по инициативе американского лидера.

Зачем Украине «Золотой купол» США

Трамп впервые поднял вопрос о разработке противоракетного щита США еще во время своего первого президентского срока, однако проект так и не был запущен. После переизбрания республиканец в январе 2025 года подписал указ о создании глобальной системы ПРО — развернуть ее планируется до истечения его полномочий в 2029 году.

«Золотой купол» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Концепция «Золотого купола» предполагает возможность перехватывать ракеты противников в первые две минуты их запуска. По задумке Трампа, для этого США будут применять наземные, морские и космические технологии «следующего поколения». Источники Reuters сообщали, что проект предполагает создание группировки от 400 до более чем 1000 спутников для обнаружения и отслеживания ракет и еще 200 ударных спутников, оснащенных кинетическими перехватчиками или лазерами, для их уничтожения.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru отметил, что система «Золотой купол» продвигается в США по аналогии с израильским «Железным куполом». Однако, по словам аналитика, Штаты делают эту систему в первую очередь для себя и не рассчитывают прикрывать ею Украину.

«Я не понимаю, каким образом Украина могла бы попасть в систему этого „купола“. Вкладывать деньги? У Киева своих денег нет. Если „Золотой купол“ будет реализован, почему он должен накрывать только Украину? Вся натовская Европа начнет возмущаться, это вызовет серьезный разлад внутри Альянса. Безусловно, Украина уже считает себя членом НАТО и Евросоюза, но это лишь ее собственные представления, шизофренические бредни Зеленского и его окружения», — сказал Баранец.

Что еще Зеленский попросит у США

В преддверии поездки в Штаты Зеленский рассказал о содержании своих телефонных разговоров с Трампом. По его словам, 11 и 12 октября он провел с американским лидером две беседы. Они обсуждали не только дальнобойность поставляемых Киеву ракет, но и комплексы ПВО для Украины, а также вопросы энергетики после атак ВС РФ.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru предположил, что на переговорах в Вашингтоне Зеленский попытается заставить Трампа каким-то образом «повлиять» на президента России Владимира Путина в вопросе ударов по энергетическим объектам.

«Зеленскому очень важно пройти осенне-зимний период, потому что люди на Украине крайне раздражены отсутствием света, воды, газа и тепла», — пояснил политик.

Кроме того, считает собеседник, украинский глава будет пытаться ускорить решение вопроса с поставками «Томагавков» Киеву и попытается попросить Штаты профинансировать производство ракет «Фламинго», в основу которых легли британские технологии.

HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Но я не верю в возможность поставок „Томагавков“ Киеву. Во-первых, наземные пусковые установки для них только-только сделали, они в единичных экземплярах, и нужны самим США. Во-вторых, с политической точки зрения, для Трампа это нецелесообразно», — сказал Килинкаров.

Он уверен, что визит в США окажется для Зеленского безрезультативным. При этом его возвращение на родину без явного триумфа может еще сильнее пошатнуть и без того слабые позиции украинского президента.

«Встреча провалится. Если Зеленскому не удастся убедить Трампа повлиять на Москву и атаки будут продолжены, если разнесут к чертям генерирующие компании на Украине, тепловые станции, если миллионы граждан останутся без тепла в осенне-зимний период, — это будет беда, конкретно для киевских властей тоже. Уже сейчас люди высказывают претензии, — пока что региональным властям. Но это только начало. Я думаю, что в случае, если не удастся остановить этот процесс, то, конечно, стрелы полетят и в Зеленского, и в центральные органы власти», — заключил бывший нардеп.

Читайте также:

Киеву не на что выпускать ракеты, ВПК в агонии: кто украл деньги Запада

Санду объявила РФ главной угрозой: зачем Кишиневу идти на прямой конфликт

«Фосфорный ад». ВСУ применяют запрещенные боеприпасы: почему мир молчит