На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом Экс-советник Соскин: Зеленский встретится с Трампом ради новой ресурсной сделки

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом для заключения новой ресурсной сделки, которая станет платой за американскую военную поддержку, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он добавил, что ради получения дальнобойных ракет Tomahawk Зеленский может заявить даже о готовности Украины стать «51-м штатом США».

Что Зеленский может ему предложить? То есть мы понимаем, что у Украины мало что осталось, чтобы было чем завлекать, но Зеленскому все равно, — отметил эксперт.

Ранее Трамп подтвердил планируемую встречу с президентом Украины. Официальные детали предстоящих переговоров пока не раскрываются. На вопрос о том, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме 17 октября, американский лидер ответил утвердительно.

До этого политолог Дмитрий Родионов заявил, что заявления Трампа о возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk являются показателем его решимости. Однако, по его словам, не стоит воспринимать слова американского лидера как серьезный сигнал или инструмент давления.