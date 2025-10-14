Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 20:42

Минобороны сообщило о ликвидации восьми дронов ВСУ над регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы ПВО сбили восемь украинских дронов над регионами России, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. С 17:00 до 20:00 по московскому времени Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать беспилотники над Крымом, а также Белгородской и Брянской областями.

С 17:00 до 20:00 МСК дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что четыре дрона сбили в Брянской области, еще три — в Крыму. В небе над Белгородской областью ликвидировали один беспилотник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в начале минувшей недели осуществили одну из самых массированных атак БПЛА на российские субъекты за последние полгода — над 16 регионами ликвидировали 251 беспилотник. По его словам, 40 и 62 летательных аппаратов было уничтожено над Крымом и Черным морем соответственно.

Также в Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть обугленные конструкции здания и сохранившуюся вывеску с названием комплекса. Уточнялось, что гипермаркет полностью сгорел.

Минобороны РФ
дроны
Украина
Россия
