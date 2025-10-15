ПВО сбила дроны ВСУ над Воронежской областью Гусев: над Воронежской областью обнаружили и сбили несколько БПЛА

В Воронежской области силы противовоздушной обороны России обнаружили и сбили нескольких беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил губернатор региона в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Дежурными силами ПВО в одном муниципалитете Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, — сказано в публикации.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. В Борисоглебске и Воронеже отменена непосредственная угроза удара беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября ликвидировали 103 украинских беспилотника. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в начале минувшей недели осуществили одну из самых массированных атак БПЛА на российские субъекты за последние полгода — над 16 регионами ликвидировали 251 беспилотник. По его словам, 62 и 40 летательных аппаратов было уничтожено над Черным морем и Крымом соответственно.