Более 100 украинских БПЛА пытались атаковать ночью российские регионы Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 103 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы ПВО за ночь ликвидировали 103 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего атак пришлось на Крым — было сбито 40 БПЛА, также ВСУ пытались нанести урон Астраханской области — речь идет о 26 уничтоженных беспилотных летательных аппаратах.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 19 БПЛА над акваторией Черного моря и 14 — над Ростовской областью. Два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря, по одному — над Белгородской областью и Калмыкией.

Ранее в Сети появилось видео, как выглядит ТЦ «Сигма» в Донецке после удара ВСУ и последующего пожара. На опубликованных кадрах можно увидеть обугленные конструкции здания и сохранившуюся вывеску с названием комплекса. Уточнялось, что гипермаркет полностью сгорел.