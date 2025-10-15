Семь стран НАТО готовят новую помощь для Украины Семь стран НАТО заявили о готовности закупок оружия США для Украины

Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что семь стран Альянса 15 октября объявят о намерении финансировать покупки оружия у США для Киева, передает издание «Страна.ua». Блок запустил программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает закупку американского вооружения за счет европейских стран.

Гетьманчук отметила, что для Украины PURL является важным приоритетом. Посол не уточнила, о каких именно странах идет речь.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. По его словам, это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге Альянса, где растет количество учений. Риски эскалации, как отметил дипломат, очень велики.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что оборонные расходы НАТО говорят о подготовке к войне с РФ, страны Блока уже расширяют дороги для прохода боевой техники. Он уверен, что ключевым сигналом стала позиция США, которые дали отмашку на использование замороженных активов Москвы и наращивание поставок вооружений.