Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 05:45

Семь стран НАТО готовят новую помощь для Украины

Семь стран НАТО заявили о готовности закупок оружия США для Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила, что семь стран Альянса 15 октября объявят о намерении финансировать покупки оружия у США для Киева, передает издание «Страна.ua». Блок запустил программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает закупку американского вооружения за счет европейских стран.

Гетьманчук отметила, что для Украины PURL является важным приоритетом. Посол не уточнила, о каких именно странах идет речь.

Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. По его словам, это выражается в общей военно-политической ситуации на восточном фланге Альянса, где растет количество учений. Риски эскалации, как отметил дипломат, очень велики.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что оборонные расходы НАТО говорят о подготовке к войне с РФ, страны Блока уже расширяют дороги для прохода боевой техники. Он уверен, что ключевым сигналом стала позиция США, которые дали отмашку на использование замороженных активов Москвы и наращивание поставок вооружений.

Украина
США
НАТО
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту ввели ограничительные меры
Марочко рассказал об успехах ВС России в ДНР
Названы опасные инфекции, обладающие устойчивостью к антибиотикам
Бойцы расчищают путь на Купянск: успехи ВС РФ к утру 15 октября
Аэропорт Якутска продолжил работу после инцидента с самолетом Ил-96
Что значит школа во сне: важные подсказки и трактовки для вас
На Западе выяснили, кого Трамп может вербовать в союзники
В российском городе в небе пропали самолеты
Названы серьезные причины чрезмерной линьки у домашних животных
В США назвали красную линию встречи Трампа с Зеленским
Ночной массированный налет дронов ВСУ на Россию завершился полным провалом
Женщина три месяца жила с мертвым соседом без головы
К чему снится крыса: тайные сигналы вашего подсознания
Семь стран НАТО готовят новую помощь для Украины
В Мордовии предупредили об опасности с воздуха
Синоптик рассказал, будет ли еще тепло в России
В России нашли способ культивировать образ священников в кино
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 октября
В Госдуме заявили об изменениях для пенсионеров до конца 2025 года
Трамп восхитился звуком полицейских сирен
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак
Общество

Натираю соломкой и обжариваю до хруста. Швейцарские решти — золотистые кружочки. Хрустящее солнышко на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.