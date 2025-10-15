Вооруженные силы России продолжают круглосуточно выявлять и ликвидировать технику и пехоту ВСУ в районе Купянска. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 15 октября?

«Гроза-Леска» расчищает путь на Купянск

Гвардейцы 68-й дивизии группировки войск «Запад» продолжают круглосуточно выявлять и ликвидировать технику и пехоту ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, обеспечивая наступление на город, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Эффективную поддержку оказывает система управления FPV «Гроза-Леска». Она работает на оптоволоконной связи и наносит точные удары по противнику.

Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ

Российского бойца с позывным Мио, который в одиночку вступил в схватку с пятью украинскими военными, представили к награждению звездой Героя России, пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе». Настоящее имя бойца не раскрывается. Точная дата подачи документов на награждение также не называется.

Героический поступок он проявил недалеко от Новогригоровки в Запорожской области. Сначала он ликвидировал двоих бойцов ВСУ при помощи гранаты, а затем открыл огонь из автомата.

Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР

ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торское и поселка Ямполя на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в самом Ямполе под контроль российских сил перешел ряд домостроений, в том числе здание поселкового совета.

«За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. Северо-западнее Ямполя под контроль ВС РФ перешел участок лесистой местности, также наши бойцы взяли под огневой контроль ж/д станцию Медовый», — сказал эксперт.

Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском

Расчет операторов БПЛА разведывательного подразделения группировки войск «Южная» эффективно выявляет и уничтожает до 10 целей ВСУ в сутки под Северском, рассказал РИА Новости разведчик с позывным Псих. По его словам, каждая уничтоженная боевая машина, артиллерийское орудие или опорный пункт противника — это результат слаженных действий специалистов, действующих как единый механизм.

«В среднем наш один расчет, состоящий из разведывательного и FPV-дрона, за сутки находит и уничтожает примерно до 10 целей. В зависимости от обнаруженных целей принимается решение об их уничтожении. Если это пикап или пехота, которая может быстро скрыться, по ним работают в первую очередь. Если это блиндаж, оборудование или антенны, ждем, пока на этом месте обнаружим присутствие противника», — отметил боец.

Ночной массированный налет дронов ВСУ на Россию завершился полным провалом

Российские силы ПВО отразили ночную массированную атаку ВСУ, уничтожив вражеские БПЛА в небе над Чертковским, Миллеровским, Кашарским и Каменским районами Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — сказано в публикации.

