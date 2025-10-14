Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 19:21

Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ

Штурмовик Мио получит Героя России за бой с пятеркой солдат ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российского бойца с позывным Мио, который в одиночку вступил в схватку с пятью украинскими военными, представили к награждению звездой Героя России, пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе». Настоящее имя бойца не раскрывается. Точная дата подачи документов на награждение также не называется.

Героический поступок он проявил недалеко от Новогригоровки в Запорожской области. Сначала он ликвидировал двоих бойцов ВСУ при помощи гранаты, а затем открыл огонь из автомата.

До этого военнослужащий 60-й мотострелковой бригады группировки «Восток» успешно ликвидировал группу противника в окопе, используя рискованный маневр. В бойца бросили гранату, однако тот не растерялся схватил собственную гранату, бросил во вражеское укрепление и выбежал. Героический поступок был совершен в ходе боев в Днепропетровской области.

Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк в ходе боевых действий под Купянском эвакуировал с поля боя свыше 30 тяжелораненых сослуживцев. Все солдаты получили первую помощь, включая наложение кровоостанавливающих жгутов.

герои
бойцы
Запорожская область
герой России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Брыльска и Вайкуле: кто из иностранных звезд СССР отвернулся от России
Момотов пожаловался на скромные доходы
Балашиху могут подключить к системе МЦД-4
Родительские собрания хотят перевести на удаленку
Новый лидер Мадагаскара анонсировал референдум и выборы
Стало известно о неожиданном государственном визите в Москву 15 октября
США готовят крупное объявление о поставках оружия Украине
Диетолог рассказала, чем опасна нехватка витамина D
Киллер с ножом и мертвый одноклассник: главные ЧП дня
Оценены шансы Украины воспользоваться «Золотым куполом» США
Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ
Дружеский матч в баре привел к травме у посетителя и травле официантки
США выбыли из топ-10 рейтинга «сильных» паспортов мира
Маркетплейс обязали выплатить 415 тыс. рублей за недоставленный телевизор
Экс-глава военной лаборатории получил «условку» за хищение 195 млн рублей
Раскрыто, как повлияют ограничения продажи алкоголя на Алтае на турпоток
Вместо кастинга интим: московского фотографа обвинили в харассменте
Стало известно число полуфиналистов конкурса «Это у нас семейное»
Киану Ривз впервые отреагировал на сплетни о тайной свадьбе
Расторгуев рассказал, какой должна быть помощь детям
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.