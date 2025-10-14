Раскрыта судьба положившего в одиночку пятерых бойцов ВСУ Штурмовик Мио получит Героя России за бой с пятеркой солдат ВСУ

Российского бойца с позывным Мио, который в одиночку вступил в схватку с пятью украинскими военными, представили к награждению звездой Героя России, пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе». Настоящее имя бойца не раскрывается. Точная дата подачи документов на награждение также не называется.

Героический поступок он проявил недалеко от Новогригоровки в Запорожской области. Сначала он ликвидировал двоих бойцов ВСУ при помощи гранаты, а затем открыл огонь из автомата.

До этого военнослужащий 60-й мотострелковой бригады группировки «Восток» успешно ликвидировал группу противника в окопе, используя рискованный маневр. В бойца бросили гранату, однако тот не растерялся схватил собственную гранату, бросил во вражеское укрепление и выбежал. Героический поступок был совершен в ходе боев в Днепропетровской области.

Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк в ходе боевых действий под Купянском эвакуировал с поля боя свыше 30 тяжелораненых сослуживцев. Все солдаты получили первую помощь, включая наложение кровоостанавливающих жгутов.