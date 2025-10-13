Российский боец убегал от гранаты и неожиданно зачистил вражеский окоп

Военнослужащий из 60-й мотострелковой бригады группировки «Восток» успешно ликвидировал группу противника в окопе, используя рискованный маневр, рассказал стрелок с позывным Капрал. В беседе с ТАСС он отметил, что героический поступок был совершен в ходе боев за Новогригоровку в Днепропетровской области.

У нас был такой момент, когда в нашего бойца при взятии опорника бросили гранату. Он схватил свою гранату и забежал к ним в опорник, [спасаясь] от этой их гранаты. И они как бы не ожидали этого. Начали его выталкивать просто. А он бросил свою гранату в них и выбежал на улицу, — рассказал военнослужащий.

До этого военнослужащий ВС РФ с позывным Пророк в ходе боевых действий под Купянском эвакуировал с поля боя свыше 30 тяжелораненых сослуживцев. Все солдаты получили первую помощь, включая наложение кровоостанавливающих жгутов.

Ранее танк ВС РФ поразил цель на рекордной дистанции — 13,3 км. Как сообщил военнослужащий с позывным Столичный, рекорд был поставлен во время установления контроля над одним из населенных пунктов в зоне СВО.