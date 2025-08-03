В зоне СВО произошел рекордный выстрел из танка Боец Столичный: российский танк выстрелил на 13,3 км в зоне СВО

Танк Вооруженных сил РФ поразил цель на рекордной дистанции — 13,3 км, сообщил военнослужащий с позывным Столичный. В беседе с ТАСС он пояснил, что рекорд был поставлен во время установления контроля над одним из населенных пунктов в зоне СВО. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Первый выстрел у нас был пристрелочным, был недолет 150 метров, а следующий выстрел уже на максималках. Достали 13 300 км, 47 секунд полета — и попали точно в цель, здание разворошили, — сказал боец.

До этого над аэродромом Логиново в Свердловской области развернули флаг Воздушно-десантных войск площадью 1,25 тысячи квадратных метров. Официально зарегистрированный рекорд поставил мастер спорта Александр Косков.

Тем временем стало известно, что российский военнослужащий принял удар двух гексакоптеров «Баба-яга» и более 10 FPV-дронов ВСУ, спасая товарища при взятии Часова Яра. Героический поступок совершил гвардеец-десантник из 299-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Корнет.