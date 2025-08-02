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02 августа 2025 в 19:20

Над российским регионом развернули самый большой флаг в истории

В Свердловской области развернули флаг площадью 1,2 тысячи квадратных метров

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Над аэродромом Логиново в Свердловской области развернули флаг Воздушно-десантных войск площадью 1,25 тысячи квадратных метров. Рекорд, зафиксированный Книгой рекордов России, поставил мастер спорта Александр Косков, пишет ТАСС.

Флаг очень сложно конструктивно устроен, его очень непросто сшить, к нему [высокие] требования по проектированию, к нему нужен грузовой контейнер особый, нужны особые методы и способы швартовки к парашютисту, сама методика прыжка — все сложно. Флаг стоит 1,1 млн рублей, — пояснил он.

Ранее Косков развернул флаг площадью 800 квадратных метров. Его рекорд побил Олег Тощев с полотнищем размером 1,1 тысячи «квадратов».

До этого молния длиной 829 километров, зафиксированная в Соединенных Штатах, была признана рекордной во всем мире. Природное явление наблюдалось в октябре 2017 года между штатами Техас и Канзас. Согласно подсчетам организации, длина молнии сравнима с расстоянием между Парижем и Венецией. Чтобы проехать эту дистанцию на машине, потребовалось бы около восьми-девяти часов, а на самолете — не менее полутора часов.

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