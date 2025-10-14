Политолог раскрыл, чем грозит Зеленскому провал переговоров в США

Украине грозит социальный взрыв, если президент Владимир Зеленский на встрече с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне не сумеет договориться о защите объектов энергетики от ударов ВС РФ, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, одна из главных задач Зеленского на переговорах 17 октября — уговорить республиканца как-то «повлиять» на Москву.

Я думаю, что основной темой переговоров в Вашингтоне будет энергетическая безопасность Украины. Зеленский, скорее всего, будет просить Трампа каким-то образом повлиять на [президента РФ] Владимира Путина. Главе Украины очень важно пройти осенне-зимний период, потому что люди крайне раздражены отсутствием света, воды, газа, тепла, — сказал Килинкаров.

Он отметил, что если Зеленский вернется в Киев без явного триумфа, то власти Украины столкнутся с серьезным ростом напряженности в стране.

Если Зеленскому не удастся убедить Трампа повлиять на Москву и атаки будут продолжены, если разнесут к чертям генерирующие компании на Украине, тепловые станции, если миллионы граждан останутся без тепла в осенне-зимний период, будет беда. Если не удастся остановить этот процесс, то стрелы полетят и в Зеленского, и в центральные органы власти, — подчеркнул Килинкаров.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский отправится на встречу с Трампом для заключения новой ресурсной сделки. По его мнению, это соглашение станет платой Киева за американскую военную поддержку.