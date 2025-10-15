Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 09:59

В Донецке задержали женщину за сотрудничество с Украиной

В Донецке ФСБ задержала женщину за передачу СБУ данных о машинах чиновников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Донецке сотрудники ФСБ задержали женщину за передачу СБУ данных о машинах чиновников, сообщил Центр общественных связей службы. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Установлено, что злоумышленница <…> передавала ему (представителю СБУ. — NEWS.ru) сведения об автомобилях, припаркованных вблизи административных зданий Донецка, — говорится в сообщении.

Как отметили в ФСБ, женщина была завербована представителем СБУ через мессенджер Telegram. По заданию куратора она перемещала компоненты взрывного устройства из одного тайника в другой, во время этого ее задержали.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве убийство офицера Минобороны при сотрудничестве спецслужб Украины и «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным Центра общественных связей, были задержаны три россиянина, скрывшие следы преступления, и исполнитель теракта — выходец из Центральной Азии.

Россия
ДНР
Донецк
ФСБ
Украина
задержания
