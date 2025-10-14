Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:55

Хинштейн заявил о погибших и раненых при атаке ВСУ на Курскую область

Женщина погибла и еще один мужчина пострадал в ходе ударов украинских дронов по Беловскому району Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram. Инциденты произошли в районе сел Белица и Песчаное.

К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это страшное горе, — написал руководитель области.

По его словам, FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Lada Granta, в результате чего скончалась жительница Беловского района. После еще одного удара был ранен 49-летний местный житель, он самостоятельно обратился к медикам, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Ранее Хинштейн рассказал, что украинские военнослужащие нанесли удар беспилотником по автомобилю с семейной парой на трассе Рыльск — Дурово. Он уточнил, что 42-летняя женщина получила ранения средней тяжести, а ее супруг — незначительные травмы.

До этого в Белгородской области из-за атак украинских дронов пострадали три человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, удары пришлись на Белгородский район и Шебекинский округ. Одного мужчину с баротравмой пришлось госпитализировать, еще двое пострадали при атаке на их автомобиль и обратились за медицинской помощью.

