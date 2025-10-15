Украинские военные сбросили в зоне СВО восемь управляемых бомб

Вооруженные силы Украины сбросили в зоне специальной военной операции восемь управляемых бомб, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, все цели были успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, — говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки средства противовоздушной обороны сбили 142 беспилотника украинской армии. Как уточнили в министерстве, все они были самолетного типа.

В ночь на 15 октября силы ПВО сбили над Россией почти 60 украинских БПЛА. Атаке с воздуха подверглись восемь регионов страны и акватория Черного моря. Больше всего дронов уничтожили над Ростовской областью — там сбили 17 аппаратов.

Вместе с этим российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил РСЗО HIMARS. В опубликованном ролике видно, как установку противника обнаружили на маршруте при возвращении в ангар.