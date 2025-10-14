Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:31

Появилось видео уничтожения «Искандером» американской РСЗО HIMARS

Момент уничтожения HIMARS комплексом «Искандер-М» попал на видео

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент уничтожения РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины российским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» удалось запечатлеть на видео. На представленном Telegram-каналом «Северный ветер» ролике видно, как установку противника обнаружили на маршруте при возвращении в ангар.

Российские ракетчики рассчитали координаты для нанесения удара и поразили цель. ВС РФ точно попали в место хранения установки. В ролике можно заметить, как после удара над ангаром появляется огненный «гриб», а затем пламя распространяется над строением.

Ранее ракетный удар «Искандера» был нанесен по цеху под Херсоном по производству БПЛА. Военкор Юрий Котенок сообщил, что украинская сторона все чаще жалуется на утечки информации о подобных объектах.

ВС России ракетным ударом «Искандера» ликвидировали скрытую позицию с установкой РСЗО HIMARS. В Минобороны РФ сообщили, что объект находился у населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области.

