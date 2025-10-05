Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 13:02

«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом

ВС РФ уничтожили скрытую позицию с установкой РСЗО HIMARS в Харьковской области

Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Ракетный комплекс ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил скрытую позицию с установкой РСЗО HIMARS, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, это произошло у населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области.

Расчетом ОТРК «Искандер-М» в районе Среднего Бурлука (45 км восточнее Чугуева) нанесен удар по скрытой позиции РСЗО HIMARS, — говорится в сообщении.

В результате атаки была ликвидирована сама пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также два транспортных средства повышенной проходимости. Кроме того, погибли не менее 15 украинских солдат, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Также ВС РФ поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ. В операции принимали участие гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и дроны.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие испытывают большие проблемы со снабжением у села Хатнее в Харьковской области. По данным источника, сложности у украинской армии на данном участке фронта начались после того, как ВС РФ взорвали все мосты.

