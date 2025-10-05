ВСУ по собственной глупости почти лишились снабжения в Харьковской области

Украинские военнослужащие испытывают большие проблемы со снабжением у села Хатнее в Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, сложности у украинской армии на данном участке фронта начались после того, как ВС РФ взорвали все мосты.

На хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная, — отметил собеседник агентства.

ВСУ сами заминировали переправы через реку, подчеркнул источник. Этим и воспользовались расчеты беспилотников российской группировки войск «Север», резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в воздухе после массированного обстрела страны в ночь на 5 октября. По его словам, это «откроет путь к настоящей дипломатии». При этом глава государства не уточнил, что именно имеет в виду.

До этого стало известно, что российские БПЛА «Герань-2» поразили позиции РСЗО HIMARS ВСУ в районе населенного пункта Средний Бурлук под Харьковом. ВС РФ также ликвидировали военную технику, в том числе транспортно-заряжающую машину. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.