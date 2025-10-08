Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 17:23

Сокрушительный удар «Искандера» по цеху с БПЛА попал на видео

Минобороны показало видео с ударом «Искандера» по цеху, где производили БПЛА

Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Фото: Пресс-служба МО РФ/ТАСС

Российские войска ударили из ракетного комплекса «Искандер» по цеху в районе Херсона, где производили беспилотники, сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующее видео. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, предприятие по выпуску БПЛА было уничтожено.

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по цеху производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе населенного пункта Херсон, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что точность попадания и результаты поражения военного объекта контролировались. За районом нанесения ракетного удара следил расчет разведывательного беспилотника.

Ранее российские военные нанесли удар по поезду, который использовался для переброски частей ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

До этого в министерстве заявили, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур в ходе продвижения в Запорожской области. Украинских военных выбили из города бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии.

Россия
Минобороны РФ
удары
Искандер
ВСУ
производства
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин
Названа сумма ущерба от теракта против генерала Кириллова
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.