Сокрушительный удар «Искандера» по цеху с БПЛА попал на видео

Российские войска ударили из ракетного комплекса «Искандер» по цеху в районе Херсона, где производили беспилотники, сообщили в Минобороны России, предоставив соответствующее видео. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, предприятие по выпуску БПЛА было уничтожено.

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по цеху производства беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе населенного пункта Херсон, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что точность попадания и результаты поражения военного объекта контролировались. За районом нанесения ракетного удара следил расчет разведывательного беспилотника.

Ранее российские военные нанесли удар по поезду, который использовался для переброски частей ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

До этого в министерстве заявили, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур в ходе продвижения в Запорожской области. Украинских военных выбили из города бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии.