Опубликованы кадры удара «Искандера» по военному цеху в Херсоне

Telegram-канал «Изнанка» обнародовал кадры с ударом ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по цеху сборки БПЛА Вооруженных сил Украины в Херсоне. Цель располагалась в промышленной части города, отметили авторы. В МО России данную информацию пока не комментировали.

На кадрах видно, как разведывательный беспилотник зафиксировал попадание в цель. Затем раздался мощный взрыв, следует из видео на канале.

Ранее российские военные нанесли удар по поезду, который использовался для переброски частей ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

До этого в министерстве заявили, что военнослужащие группировки войск «Восток» взяли под контроль участок местности более 4 кв. км по правому берегу реки Янчур в ходе продвижения в Запорожской области. Украинских военных выбили из города бойцы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской общевойсковой армии.

Также в военном ведомстве сообщили, что российские войска поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ, а также хранилища с горючим и пункты дислокации военных. По данным ведомства, атаки проводились в 148 районах.